Сульшер рассыпался в комплиментах Бруну Фернандешу – игрок стал героем поединка против Вулверхэмптона

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер оценил победу над Уотфордом (3:0) в рамках 27-го тура АПЛ.
"Очень хорошая победа. Две хорошие победы, два матча на ноль, голы, которые хочется отметить. Теперь мы хотим продолжать в том же духе. Первый тайм начался с того, что мы подарили сопернику несколько хороших возможностей. Но постепенно мы стали создавать все больше и больше моментов.
Дебютный гол Фернандеша в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0
Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Очень воодушевлен тем, что он играет у нас. Он предоставил всем импульс, и намерен руководить игрой команды" – цитирует Сульшера BBC.
Напомним, Манчестер Юнайтед разгромил Уотфорд (3:0), а Бруну Фернандеш записал в свой актив гол и результативную передачу.
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