Сульшер рассыпался в комплиментах Бруну Фернандешу – игрок стал героем поединка против Вулверхэмптона

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер оценил победу над Уотфордом (3:0) в рамках 27-го тура АПЛ.

"Очень хорошая победа. Две хорошие победы, два матча на ноль, голы, которые хочется отметить. Теперь мы хотим продолжать в том же духе. Первый тайм начался с того, что мы подарили сопернику несколько хороших возможностей. Но постепенно мы стали создавать все больше и больше моментов.

Дебютный гол Фернандеша в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Очень воодушевлен тем, что он играет у нас. Он предоставил всем импульс, и намерен руководить игрой команды" – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед разгромил Уотфорд (3:0), а Бруну Фернандеш записал в свой актив гол и результативную передачу.

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