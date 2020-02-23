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Сульшер рассыпался в комплиментах Бруну Фернандешу – игрок стал героем поединка против Вулверхэмптона

19:50 81 Читати українською
Сульшер рассыпался в комплиментах Бруну Фернандешу – игрок стал героем поединка против Вулверхэмптона
Бруну Фернандеш и Марсьяль / твиттер Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер оценил победу над Уотфордом (3:0) в рамках 27-го тура АПЛ.

41’ Бруну Фернандеш
60’ Антони Марсьяль
75’ Мейсон Гринвуд
 
41’ Бруну Фернандеш
60’ Антони Марсьяль
75’ Мейсон Гринвуд

"Очень хорошая победа. Две хорошие победы, два матча на ноль, голы, которые хочется отметить. Теперь мы хотим продолжать в том же духе. Первый тайм начался с того, что мы подарили сопернику несколько хороших возможностей. Но постепенно мы стали создавать все больше и больше моментов.

Дебютный гол Фернандеша в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Бруну Фернандеш быстрее, чем он выглядит. Очень воодушевлен тем, что он играет у нас. Он предоставил всем импульс, и намерен руководить игрой команды" – цитирует Сульшера BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед разгромил Уотфорд (3:0), а Бруну Фернандеш записал в свой актив гол и результативную передачу.

Манчестер Юнайтед разбил Уотфорд, Вулверхэмптон уничтожил Норвич: 27-й тур АПЛ, воскресенье

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