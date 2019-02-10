Сульшер рассказал, от кого из игроков ПСЖ футболисты Манчестер Юнайтед ожидают наибольшей угрозы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился ожиданиями накануне противостояния с ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

"Неймар очень и очень хороший игрок. Жаль, что у наших фанатов не будет шанса увидеть его в деле. Игрокам тоже бы не помешало испытать себя против него. Я по себе помню, что к играм против лучших, вроде Зидана, Роналдо , Фигу, Мальдини, я относился по-особенному и настраивался сыграть на максимум.

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Но нельзя забывать, что у ПСЖ еще есть Килиан Мбаппе, Кавани, Ди Мария и еще многие. У них очень сильная команда.

Решфорд против Мбаппе? Да, их будут сравнивать. Думаю, в ПСЖ смотрят на Маркуса так же, как и мы на Мбаппе. Мы считаем его одной из главных угроз.

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Мбаппе большой молодец – он взлетел до статуса суперзвезды очень быстро. Решфорд и Мбаппе совершат серьезное влияние на футбол в следующие 10 лет", – цитирует Сульшера Daily Mail.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.