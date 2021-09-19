"Санчо постоянно учится, познает наши методы, познает АПЛ. Это молодой парень. Ему только 21, он еще будет совершенствоваться. В лице Джейдона мы подписали топ-форварда на следующие 10, 12, 15 лет. И как он пришел, я не изменил своего мнения.

Он прекрасно работает с мячом и с большим энтузиазмом учится. А это очень важная характеристика для того, чтобы закрепиться в Манчестер Юнайтед. Шанс будет всегда. Санчо будет играть рядом с лучшими футболистами мира", – цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Напомним, до трансферу в Манчестер Юнайтед Джейдон выступал в Боруссии в течение последних 4-х сезонов. Трансфер обошелся "красным дьяволам" в 85 миллионов евро.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою