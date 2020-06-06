Сульшер рассказал о ситуации в лазарете Манчестер Юнайтед – изменение футбольных правил радует тренера

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оценил готовность команды к возобновлению сезона АПЛ.

"Надеюсь, что все наши травмированные футболисты будут готовы уже к первому матчу после паузы. Перерыв было слишком долгим, поэтому я не уверен, что все игроки смогут проводить на поле 90 минут.

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Сейчас правила изменились, мы можем делать до пяти замен. Думаю, что это поможет, ведь футболистам тяжело играть после такого перерыва. Могут быть травмы или проблемы с формой", – цитирует Сульшера The Independent.

Напомним, уже 17 июня футбол вернется в Англию поединком Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед.

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