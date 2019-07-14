Сульшер рассказал о претендентах на роль капитана Манчестер Юнайтед

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Неймар в Барселону: на пути топ-трансферу возник еще один фактор – в дело вмешалась испанская налоговая
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Малиновский в шаге от Аталанты – президент клуба подтвердил переговорыИталия — 09:12 137
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Яремчук оформил дубль в контрольном матче Гента – 5-й гол украинца еще до старта сезонаБельгия — 13 июль 233
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"Руководство Атлетико поступило недобросовестно", – адвокат Гризманна разнес мадридцев за желание судиться с БарселонойИспания — 13 июль 283