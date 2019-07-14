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Сульшер рассказал о претендентах на роль капитана Манчестер Юнайтед

10:17 82 Читати українською
Сульшер рассказал о претендентах на роль капитана Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Наставник "красных дьяволов" поделился мнением относительно статуса отдельных игроков в его команде.

"Не думаю, что стоит обсуждать это сейчас. У нас есть несколько вариантов, и, когда начнется сезон, мы объявим имя капитана. Конечно, мы все тщательно оцениваем, посмотрим, как сложится предсезонный тур.

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Но, пока мы не определились, носить капитанскую повязку будет Янг", – приводит слова норвежского специалиста Telegraph.

Напомним, во вчерашней товарищеской игре против Перт Глори капитаном команды Сульшера был именно 34-летний защитник.

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Теги
Англия Эшли Янг Эшли Янг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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