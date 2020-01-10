Сульшер рассказал, когда Магуайр сможет вернуться к игре за Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оценил состояние защитника Харри Магуайра, который проходит восстановление после травмы.

"У него есть шанс сыграть завтра. Травма была незначительной, сегодня он будет тренироваться. Это не стало сюрпризом. Он боец, и если проблема не настолько серьезна, он сделает все необходимое, чтобы выйти на поле.

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В игре с Вулверхэмптоном в перерыве он почувствовал дискомфорт, но был близок к тому, чтобы сыграть с Манчестер Сити. Форму он в результате не набрал, но сейчас у него есть такая возможность", – цитирует Сульшера Daily Mail.

Напомним, поединок 22-го тура Манчестер Юнайтед – Норвич состоится завтра, 11 января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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