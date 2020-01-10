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Сульшер рассказал, когда Магуайр сможет вернуться к игре за Манчестер Юнайтед

10 января 20:21 63 Читати українською
Сульшер рассказал, когда Магуайр сможет вернуться к игре за Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оценил состояние защитника Харри Магуайра, который проходит восстановление после травмы.

27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антони Марсьяль
76’ Мейсон Гринвуд
 
27’ Маркус Рашфорд
50’ Маркус Рашфорд
54’ Антони Марсьяль
76’ Мейсон Гринвуд

"У него есть шанс сыграть завтра. Травма была незначительной, сегодня он будет тренироваться. Это не стало сюрпризом. Он боец, и если проблема не настолько серьезна, он сделает все необходимое, чтобы выйти на поле.

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В игре с Вулверхэмптоном в перерыве он почувствовал дискомфорт, но был близок к тому, чтобы сыграть с Манчестер Сити. Форму он в результате не набрал, но сейчас у него есть такая возможность", – цитирует Сульшера Daily Mail.

Напомним, поединок 22-го тура Манчестер Юнайтед – Норвич состоится завтра, 11 января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Теги
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