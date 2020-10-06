"Эдинсон – настоящий профессионал, опытный и всегда отдает все силы на благо команды. Его бомбардирские достижения за клубы и сборную Уругвая невероятные, мы в восторге от контракта с игроком такого калибра. Он привнесет в команду энергию, силу, лидерство, характер. Но самое главное – голы.

Кавани подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Его карьера до этого момента состояла прекрасно, он выигрывал трофеи почти с каждой командой. Он еще многое может показать на высшем уровне. Молодежь сможет учиться у одного из лучших форвардов Европы последнего десятилетия. Это будет полезно для них. Эдинсон точно знает, что нужно для успеха. Мы с нетерпением ждем эффекта, который он сделает на Манчестер Юнайтед", – приводит слова Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, Кавани присоединился к "красным дьяволам" на правах свободного агента на один год с возможностью продления соглашения еще на сезон.

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