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Сульшер расписал ближайшие перспективы Гринвуда

15:00 - Читати українською
Сульшер расписал ближайшие перспективы Гринвуда
Гринвуд и Сульшер / Reuters

Наставник английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о качествах юного форварда Мэйсона Гринвуда.

"Выступления за Манчестер Юнайтед, мне кажется, довольно хороший и сложный тест. Если ты тянешь уровень Юнайтед, то можешь играть где угодно. Мэйсон наделен качествами, недостающими многим.

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Он мог бы защищать цвета национальной команды Англии или сборной U-21 – не отрицаю. Гринвуд хорошо играет у нас. Это замечательно, что он является игроком Манчестер Юнайтед. Мэйсон прекрасно завершает атаки, поэтому он будет забивать всегда. Он скромный парень, желающий учиться. Он слушает и усердно работает. Гринвуд – один из лучших, если не лучший финишер, которых мне приходилось видеть", – цитирует Сульшера Sky Sports.

К слову, в нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 8 мячей.

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Теги
Англия Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Англия U-21 Англия U-21 Мейсон Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Англия
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