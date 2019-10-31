Сульшер: Рашфорд забил в стиле Роналду

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Челси в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

"Результаты придают уверенности игрокам, но когда молодые ребята вроде Брэндона Вильямса получают такой опыт, как в этом матче – это идет им только на пользу.

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Мы знаем, что Манчестер Юнайтед все еще в процессе развития, и мы просто продолжаем пытаться стать лучше. Конечно, мы хотим выиграть каждую игру. Когда играешь за Манчестер Юнайтед, то хочешь побеждать в каждой игре. Так что можем отпраздновать эту победу и переходить к следующей игре.

Гол Рашфорда? Это было в стиле Роналду, не так ли? У парня стальные нервы. Сначала Маркус без проблем забивает с пенальти, а затем берет на себя штрафной и бьет, выигрывая матч для нас. Маркус всегда забивает отличные голы", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, манкунианцы победили Челси (2:1), а Маркус Рашфорд оформил дубль в матче.

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