Сульшер прокомментировал возвращение Погба – звезда Манчестер Юнайтед не играл с прошлого года

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка 30-го тура АПЛ против Тоттенхэма (1:1).

"Немного расстроен тем, что не выиграли. Футбол – странная вещь. В прошлом году Тоттенхэм просто избивал нас 40 минут, а сегодня все было наоборот. Игрой я доволен, хотя в первые 25 минут мы играли очень медленно.

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Погба – один из лучших игроков мира. Хорошо, что он вернулся. И он рад, что вернулся. Для него это был ужас, который длился десять месяцев из-за травмы. Уверен, все могли видеть, что он жаждет играть.

Сейчас у нас другая команда, не та, которую он оставил, выбыв из строя. Наш клуб хочет, чтобы вместе играли лучшие футболисты мира. Погба показал, что может играть вместе с Бруну Фернандешем", – цитирует Сульшера Sky Sports.

До этого матча Поль последний раз появлялся на поле 26 декабря. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 8 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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