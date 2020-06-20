toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЕДНЕВ СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Сульшер прокомментировал возвращение Погба – звезда Манчестер Юнайтед не играл с прошлого года

11:57 - Читати українською
Сульшер прокомментировал возвращение Погба – звезда Манчестер Юнайтед не играл с прошлого года
Поль Погба и Бруну Фернандеш / Фото МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка 30-го тура АПЛ против Тоттенхэма (1:1).

27’ Стевен Бергвейн
 
Бруну Фернандеш 81’
27’ Стевен Бергвейн
81’ Бруну Фернандеш

"Немного расстроен тем, что не выиграли. Футбол – странная вещь. В прошлом году Тоттенхэм просто избивал нас 40 минут, а сегодня все было наоборот. Игрой я доволен, хотя в первые 25 минут мы играли очень медленно.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

Погба – один из лучших игроков мира. Хорошо, что он вернулся. И он рад, что вернулся. Для него это был ужас, который длился десять месяцев из-за травмы. Уверен, все могли видеть, что он жаждет играть.

Сейчас у нас другая команда, не та, которую он оставил, выбыв из строя. Наш клуб хочет, чтобы вместе играли лучшие футболисты мира. Погба показал, что может играть вместе с Бруну Фернандешем", – цитирует Сульшера Sky Sports.

До этого матча Поль последний раз появлялся на поле 26 декабря. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 8 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

Тоттенхем не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед – ефективне повернення Погба, VAR рятує Моурінью

blog_ava
Севилья – Барселона: Месси наехал на огромного соперника – аргентинец вышел победителем из драки
00:23
463
Теги
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Поль Поль Погба Бруну Бруну Фернандеш
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
9
мин
Уотфорд
14:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук