Сульшер прокомментировал возможный уход Санчеса

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Алексиса Санчеса и его потенциального переезда в Италию.

"Алексис – профессионал. Он очень тяжело работает ежедневно и хочет быть частью команды. Он работал всего несколько недель после отпуска, но близок к оптимальным кондициям.

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У нас не так много игроков в нападении, так Алексис сыграет больше поединков, чем вы ожидаете", – цитирует Сульшера goal.com.

Санчес перебрался в Манчестер Юнайтед зимой 2018 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

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