toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АТЛЕТИК - БАРСЕЛОНА

Сульшер прокомментировал возможный уход Санчеса

14:59 67 Читати українською
Сульшер прокомментировал возможный уход Санчеса
Алексис Санчес / соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Алексиса Санчеса и его потенциального переезда в Италию.

"Алексис – профессионал. Он очень тяжело работает ежедневно и хочет быть частью команды. Он работал всего несколько недель после отпуска, но близок к оптимальным кондициям.

Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы, посвященный первой победе в Кубке Англии

У нас не так много игроков в нападении, так Алексис сыграет больше поединков, чем вы ожидаете", – цитирует Сульшера goal.com.

Санчес перебрался в Манчестер Юнайтед зимой 2018 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

blog_ava
Андриюк: Гармаш проиграл на ставках сумму с 6 нулями
13:27
691
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
25
мин
Металлист 1925
19:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук