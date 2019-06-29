Сульшер прокомментировал трансфер Ван-Биссаки

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился эмоциями от подписания защитника Арона Ван-Биссаки.

"Арон – один из самых перспективных защитников Премьер-лиги. У него есть правильный подход к делу, талант и менталитет, позволяющий играть за Манчестер Юнайтед. Он из той категории игроков, которых мы стремимся привлечь в команду, что поможет нам улучшаться и двигаться дальше.

Ван-Биссака официально стал игроком Манчестер Юнайтед

Арон – молодой, голодный игрок, желающий учиться, а в его возрасте это важно. Я счастлив, что он подписал контракт с нами, с нетерпением ждем, что он продолжит прогрессировать здесь", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, о трансфере Ван-Биссаки из Кристал Пэлас "красные дьяволы" объявили в субботу. Его переход обошелся манкунианцам ориентировочно в 50 млн фунтов.

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