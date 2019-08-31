Сульшер прокомментировал ничью против Саутгемптона

Главный тренер Манчестер Юнайтед подытожил очередную неудачу своей команды в АПЛ.

"Мы хорошо начали, играли так, как планировали, когда можно было забивать второй, третий и заканчивать. Мы были недостаточно эффективными в завершении. Моментов была масса, но не хватало финального касания. Хотя дела налаживаются.

Великолепный гол Джеймса в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Знаем об уровне Джеймса, у него отличный удар, он создает пространство для партнеров. Я очень рад за него, он пришел и сразу приносит пользу.

В трех матчах, в которых нам не удалось победить, мы играли лучше, чем против Челси. Доминировали и создавали моменты, но не были достаточно острыми в завершении, чтобы победить. Мы не забивали пенальти, не реализовывали моменты – это проблема результатов, но не нашей формы.

Сульшер хочет видеть в команде форварда, похожего на себя

Нам нужны трудовые голы. Сегодня мы должны были побеждать, мы контролировали матч, но действовали небрежно в завершении и при последнем пасе. Давили, прессинговали соперника, освобождали зоны, однако не хватило завершения", – приводит слова Сульшера ВВС.

Напомним, Манчестер Юнайтед набрал всего пять очков в первых четырех турах АПЛ 2019/20.