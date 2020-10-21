"Это, конечно, другое ощущение, это лишь начало группового этапа, но мы победили фантастическую команду. В прошлой встрече с ПСЖ был проход в 1/4 финала, и эйфория была другой, а теперь фанатов нет, всё совсем не то, здесь не с кем праздновать. Но всё же футболисты были великолепны. Они действительно сосредоточились и сконцентрировались на работе и взяли на вооружение то, что мы хотели, и я думаю, что мы заслужили победу.

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Наши молодые игроки показали отличный футбол. Отношение, скорость работы… После международной паузы я чувствовал фантастический боевой дух в команде, так что это было великолепно. Я просто рад за парней. Я знаю, что у нас есть довольно много возможностей в нашей игре, конечно, мы должны смотреть на соперников и на то, как мы хотим играть. Я чувствовал, что мы сыграли так, как хотели, в этом и есть заслуга игроков.

Звёздная атака ПСЖ? Вы знаете, когда вы играете в гостях против такой команды, против таких игроков, как Неймар и Мбаппе, лучших игроков мира, вам придётся хорошо защищаться, а Давиду де Хеа придётся сделать несколько сейвов. Иногда вы участвуете в гонках с Мбаппе, и вам нужно бежать с ним наравне, и мы знаем качества Акселя Туанзебе, он прекрасный защитник. Это его первая игра за 10 месяцев или около того, что свидетельствует о его высоком мастерстве", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов в группе Н "красные дьяволы" на выезде одолели ПСЖ со счетом 2:1. Интересно, что голы в матче забивали только представители английской команды: в первом тайме Бруну Фернандеш с пенальти открыл счет, а после перерыва сначала Антони Марсьяль забил в собственные ворота, а под конец матча Маркус Рашфорд принес манкунианцам победу.

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