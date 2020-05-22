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Сульшер признался, что Моуринью жаловался на свои же реформы в Манчестер Юнайтед

20:00 29 Читати українською
Сульшер признался, что Моуринью жаловался на свои же реформы в Манчестер Юнайтед
Сульшер Моуринью / фото: Getty/Goal

Главный тренер Манчестер Юнайтед УлеГуннар Сульшер рассказал о разговоре с наставником лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью.

Встреча специалистов состоялась перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги, которая прошла на стадионе Олд Траффорд 4 декабря. Финальный свисток зафиксировал победу "Красных дьяволов" со счетом 2:1.

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"У нас состоялся разговор перед матчем. До этого я практически не виделся с Моуринью. У нас были только непродолжительные встречи, когда он возглавлял Челси и его команда играла в Кардиффе. Это была милая беседа. Жозе жаловался на раздевалку гостей, но он сам ее изменил! Между нами была позитивная атмосфера. Было приятно увидеть, что он вернулся к работе", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, Моурниью возглавлял Манчестер Юнайтед с 2016 по 2018 год. За это время португальский специалист выиграл с манкунианцами три трофея: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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