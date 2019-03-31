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Сульшер признал, что Уотфорд заслуживал ничьей в матче с Манчестер Юнайтед

06:30 4 Читати українською
Сульшер признал, что Уотфорд заслуживал ничьей в матче с Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / BBC Sport

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Уотфордом в матче 31 тура АПЛ.

"Уотфорд начал очень хорошо, и мы изо всех сил пытались справиться с их темпом.

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Мы отлично защищались, и примерно через 20 минут я почувствовал, то Манчестер Юнайтед стал играть лучше. В матче скорее должна быть ничья, но мы взяли три очка", – цитирует Сульшера BBC Sport.

Манчестер Юнайтед вышел на 4 позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко.

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Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уотфорд Уотфорд
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