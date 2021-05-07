"К нам очень жестко отнеслись люди, никогда не игравшие в футбол. Они совершенно не разбираются в спорте.

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Я должен выполнять свою работу. Посмотрим, как мы с этим справимся. Два матча за 3 дня? Прекрасно. Три матча за 5 дней? Это очень и очень сложно. Четыре матча за 8 дней? Невозможно", – цитирует норвежца ManUtd.pl.

Напомним, что график "красных дьяволов" претерпел изменения из-за сорванного фанатами МЮ поединка 34-го тура АПЛ против Ливерпуля. После матча с Ромой 6 мая Юнайтед встретятся в чемпионате с Астон Виллой (9 мая), Лестером (11 мая) и теми же мерсисайдцами (13 мая).

К слову, после уверенной победы над Ромой (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы Сульшер выставил на второй поединок сразу 8 игроков основной обоймы МЮ. С первых минут на поле римского Олимпико вышли Ван-Биссака, Магуайр, Шоу, Фред, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Погба и Кавани.

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