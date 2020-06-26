Сульшер поздравил Ливерпуль с чемпионством – не обошлось без остроумного троллинга

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер прокомментировал триумф Ливерпуля в АПЛ впервые за 30 лет.

"Прежде всего, любая команда, которая выигрывает чемпионат или Премьер-лигу, заслуживает этого и заслуживает уважения. АПЛ – тяжелый турнир. Каждый раз, когда видишь, как кто-то поднимает трофей, чувствуешь боль. Считаю, что это чувствует каждый, кто связан с Манчестер Юнайтед, игроки и болельщики. Мы хотим вернуться на победный путь, и это наша задача.

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Не думаю, что кому-то легко выиграть столько трофеев, сколько завоевал Манчестер Юнайтед под руководством сэра Алекса Фергюсона. Он был мастером пребывания на вершине. Моя задача – не допустить, скажем, чтобы мы 26 лет ждали следующего трофея. Мы сделаем все, чтобы сократить разрыв и, конечно, даже обойти конкурентов", – поделился Сульшер в комментарии ESPN.

Напомним, победа Челси над Манчестер Сити (2:1) фактически короновала Ливерпуль – мерсисайдцы опережают подопечных Гвардиолы на 23 пункта за 7 туров до завершения АПЛ. Добавим, что последний раз "красные" становились чемпионом Англии в далеком 1990 году.

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