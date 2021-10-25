Ряд игроков "красных дьяволов" не верит в способность норвежца выйти из кризисной ситуации, информирует Goal.

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Команда добыла жалкое очко в последних 4 турах АПЛ и рухнула на седьмую строчку. Погба и Шоу публично признали игровые проблемы и необходимость изменений, однако в раздевалке ситуация еще хуже. Разгромное поражение от Ливерпуля (0:5) может стать последней каплей, и Сульшера уволят еще до следующего матча против Тоттенхэма, предполагает MEN.

Напомним, летом норвежцу дали новый контракт сроком до 2024 года. Он проводит в МЮ четвертый сезон, однако до сих пор не выиграл ни одного трофея.

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