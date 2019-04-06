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Сульшер посетит сегодняшний матч Барселоны и Атлетико

13:43 3 Читати українською
Сульшер посетит сегодняшний матч Барселоны и Атлетико
Тренерский штаб МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер будет присутствовать на трибунах Камп Ноу на поединке Примеры.

 

Норвежский специалист решил вживую посмотреть игру Барселоны, которая является соперником Манчестер Юнайтед в 1/4 финала Лиги чемпионов, против Атлетико, сообщает Mundo Deportivo.

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Отметим, что матч 31-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Атлетико сыграют сегодня, 6 апреля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по Киеву.

Первый четвертьфинальный матч подопечные Сульшера сыграют против "сине-гранатовых" в среду, 10 апреля, на Олд Траффорд.

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Барселона Барселона Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Барселона - Атлетико
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