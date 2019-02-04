toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - БОТЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

Сульшер посетил матч ПСЖ через 4 часа после поединка Манчестер Юнайтед

08:00 200 Читати українською
Сульшер посетил матч ПСЖ через 4 часа после поединка Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед изучает соперника своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер посетил матч чемпионата Франции между Лионом и ПСЖ, сообщает британское издание The Sun. Интересно, что только за 4 часа до начала матча во Франции закончился поединок АПЛ между манкунианцами и Лестером.

Судьба Сульшера в Манчестер Юнайтед будет зависеть от результата матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов, – СМИ

Следует заметить, что в матче, на котором присутствовал Сульшер, ПСЖ потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Франции, проиграв Лиону 1:2.

Лига 1: Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью

Заметим, что ПСЖ является соперником Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между этими командами состоится 12-го февраля, ответный – 6 марта.

Франция23 тур

Лион - Пари Сен-Жермен: Воскресенье 03 февраля 2019

Лион
Матч окончен
2 : 1
Пари Сен-Жермен
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Лион - Пари Сен-Жермен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
34
мин
Фрозиноне
20:00
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук