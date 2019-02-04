Сульшер посетил матч ПСЖ через 4 часа после поединка Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед изучает соперника своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер посетил матч чемпионата Франции между Лионом и ПСЖ, сообщает британское издание The Sun. Интересно, что только за 4 часа до начала матча во Франции закончился поединок АПЛ между манкунианцами и Лестером.

Судьба Сульшера в Манчестер Юнайтед будет зависеть от результата матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов, – СМИ

Следует заметить, что в матче, на котором присутствовал Сульшер, ПСЖ потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Франции, проиграв Лиону 1:2.

Лига 1: Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью

Заметим, что ПСЖ является соперником Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между этими командами состоится 12-го февраля, ответный – 6 марта.