Сульшер поборется с Анчелотти за звание лучшего тренера АПЛ в декабре
В Премьер-лиге подводят итоги прошедшего месяца.
В голосовании за лучшего специалиста английского элитного дивизиона сошлись: Карло Анчелотти (Эвертон), Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), Шон Дайч (Бернли), а также Дин Смит (Астон Вилла).
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Победителя объявят 11 января. Участвовать в голосовании могут принимать болельщики, а также отдельно будут голосовать эксперты. По итогам ноября, эту награду получил главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью.
Стоит отметить, что среди номинантов лишь подопечные Сульшера находятся в топ-4 АПЛ после 17 туров.
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