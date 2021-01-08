В голосовании за лучшего специалиста английского элитного дивизиона сошлись: Карло Анчелотти (Эвертон), Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), Шон Дайч (Бернли), а также Дин Смит (Астон Вилла).

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Победителя объявят 11 января. Участвовать в голосовании могут принимать болельщики, а также отдельно будут голосовать эксперты. По итогам ноября, эту награду получил главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что среди номинантов лишь подопечные Сульшера находятся в топ-4 АПЛ после 17 туров.

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