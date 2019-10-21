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Сульшер ответил на жалобы Клоппа относительно игрового стиля Манчестер Юнайтед в матчах с Ливерпулем

13:34 70 Читати українською
Сульшер ответил на жалобы Клоппа относительно игрового стиля Манчестер Юнайтед в матчах с Ливерпулем
Сульшер и Клопп / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой своих подопечных в матче 9 тура АПЛ против Ливерпуля.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

"Мы настраивали команду на то, чтобы она шла в атаку, действовала агрессивно, а также создавала голевые моменты. И я думаю, что нам это удалось.

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Можно сказать, что они начали обращать внимание на тактику – это бонус для нас. Когда ты заставляешь соперника делать то, к чему он не привык, то следует считать, что твой план на игру выполнен. Однако они все равно смогли создать нам проблемы во втором тайме. Нам не удавалось владеть мячом, и поэтому игроки были очень уставшими", – приводит слова Сульшера Daily Mirror.

Напомним, после матча МЮ – Ливерпуль (1:1) Юрген Клопп заявил, что соперник в очных матчах только и делает, что обороняется.

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Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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