Сульшер отреагировал на встречу Погба и Зидана

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал встречу полузащитника клуба Поля Погба с тренером Реала Зинедина Зидана.

"Опять разговор об этом фото. Я не слышал, чтобы Погба говорил, что он не хочет находиться в МЮ. Поль хочет остаться здесь и хорошо играть. Поль является частью нашего плана, и он это знает. Я говорил с ним много раз.

Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных

Он играл через боль, и его все время критикуют, но он сыграл против Рочдейла, против Арсенала, хотя он мог легко не выступать против них, но он хотел играть.

У него было несколько выходных, он был далеко отсюда, а потом появилась эта фотография. Когда ты в Манчестер Юнайтед, тебя фотографируют, вокруг тебя спекуляции. У меня нет никаких проблем с этим", – цитирует Сульшера The Sun.

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