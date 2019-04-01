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Сульшер отреагировал на слова Погба о мечте играть в Реале

12:55 146 Читати українською
Сульшер отреагировал на слова Погба о мечте играть в Реале
Сульшер и Погба / FOX sports

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер заверил, что хавбек Поль Погба комфортно чувствует себя в Манчестере.

"Поль счастлив в Манчестер Юнайтед. Он очень хорошо играет. Да, я слышал все эти разговоры во время международной перерыва.

Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Реал, – Marca

Это современная проблема – игроки всегда доступны для журналистов. Ему поставили общий вопрос и он сказал, что любой игрок был бы счастлив выступать за мадридский Реал. Он не говорил о себе. Его в Манчестер Юнайтед абсолютно все устраивает", – передает слова норвежского специалиста Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация о заинтересованности мадридского Реала в приобретении полузащитника манкунианцев Поля Погба.

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