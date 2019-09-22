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Сульшер однозначно прокомментировал судьбу Погба в Манестер Юнайтед

09:57 70 Читати українською
Сульшер однозначно прокомментировал судьбу Погба в Манестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер и Поль Погба

Главного тренера манкунианцев Сульшера не волнуют слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.

«Не слушаю президента мадридского Реала. Поль много работает, он всем сердцем с Манчестер Юнайтед. Мы видели это, когда у него была травма. Он работал как сумасшедший, чтобы набрать форму, ведь хочет играть за нас и хочет помочь одноклубникам.

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Я не волнуюсь сейчас и никогда не буду волноваться о будущем Погба. Ничего не изменится, даже если в январе снова появятся слухи о Реале. Будем справляться с этим так же, как и прошлым летом. Поль никуда не уходит. Он счастлив играть здесь", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, Погба вернулся в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за 105 млн евро. Во время летнего трансферного окна СМИ активно сватали 26-летнего хавбека в Реал и Ювентус. Кроме того, по слухам ПСЖ готов был выплатить "красным дьяволам" 150 млн евро за француза, однако переход сорвался в последний момент.

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