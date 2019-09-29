Сульшер оценил свою работу в Манчестер Юнайтед

Главный тренер манкунианцев Сульшер прокомментировал работу в клубе – норвежский специалист столкнулся с критикой из-за неудовлетворительных результатов.

"Это не похоже на ситуацию, которая была у нас в прошлом году. Желания нам хватает. Мы создаем новую культуру, новую команду, объединяем всех. Такой ли работы я ожидал? Да. Я никогда не говорил, что все можно сделать, применив быстрые решения. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом.

Де Хеа стал на защиту Сульшера после неудачного старта Манчестер Юнайтед

Конечно, мы столкнулись с несколькими препятствиями. Рим не был построен за один день. Нам нужно время. Ребята демонстрируют отличное отношение к делу. Мы должны продолжать работать над улучшением понимания и отношений между всеми игроками и стилем, который хотим использовать", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, "красные дьяволы", набрав 8 очков в шести матчах, занимают одиннадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Завтра, 30 сентября, Манчестер Юнайтед будет принимать на Олд Траффорд Арсенал.

Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда