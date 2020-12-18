"Нам предстоит провести много матчей подряд. Только после матча с Астон Виллой, который состоится 31 декабря, у нас будет небольшая пауза в чемпионате. Поэтому, конечно, нынешний период будет очень важным для нас.

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Я был бы огорчен, если бы игроки не думали, что мы способны бросить вызов.

У каждого результата есть свои причины. Я чувствую, что мы постоянно улучшаем игру, но нам нужно продолжать прогрессировать, чтобы суметь сделать следующий шаг. Я думаю, что этот сезон будет очень непредсказуемым. Будут взлеты и падения. Команды, которым удастся обрести стабильность и энергию, получат хорошие шансы, чем в предыдущие несколько сезонов", – цитирует Сульшера Sky Sports.

После 11-ти матчей АПЛ Юнайтед расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

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