"На данный момент выглядит так, что у Кавани осталось еще несколько лет игры на высшем уровне. Пока не скажу ничего другого. Он совершил большое влияние на команду, поэтому давайте сосредоточимся на прогрессе каждого игрока.

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Я доверяю Эдинсону, доверяю своим игрокам, и у нас хорошая конкуренция за места в составе. Он, вероятно, чаще будет выходить в стартовом составе.

Он профессионал. Его привычки показывают, почему он сделал такую ​​карьеру. Даже в своем возрасте он один из лучших в команде в плане физической формы", – цитирует Сульшера talkSport.

Напомним, 33-летний уругваец присоединился к лагерю манкунианцев осенью на правах свободного агента. В АПЛ Кавани уже провел 8 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.

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