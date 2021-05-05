"Это был тяжелый день для нас. Конечно, мы хотели сыграть, мы хотели обыграть Ливерпуль для болельщиков, потому что наша работа заключается в том, чтобы демонстрировать хорошую игру и достигать положительных результатов на поле. На этом сосредоточены я и футболисты, но, как я сказал перед игрой, мы должны слушать.

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Мы должны услышать голос фанатов. Каждый имеет право протестовать. Но это должно быть цивилизованно. К сожалению, когда вы вриваетесь на поле, когда полицейские получают травмы, шрамы на всю жизнь, это уже слишком. Когда ситуация выходит из-под контроля, это дело полиции. Это уже не о выражении своего мнения", – цитирует Сульшера AFP.

Напомним, фаны МЮ пробрались на Олд Траффорд перед матчем против Ливерпуля, через что игру перенесли. Болельщики протестуют против владельцев клуба – американской семьи Глейзеров.

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