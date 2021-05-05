Сульшер обратился к фанатам Манчестер Юнайтед после протестов на Олд Траффорд
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не поддержал болельщиков "красных дьяволов".
"Это был тяжелый день для нас. Конечно, мы хотели сыграть, мы хотели обыграть Ливерпуль для болельщиков, потому что наша работа заключается в том, чтобы демонстрировать хорошую игру и достигать положительных результатов на поле. На этом сосредоточены я и футболисты, но, как я сказал перед игрой, мы должны слушать.
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Мы должны услышать голос фанатов. Каждый имеет право протестовать. Но это должно быть цивилизованно. К сожалению, когда вы вриваетесь на поле, когда полицейские получают травмы, шрамы на всю жизнь, это уже слишком. Когда ситуация выходит из-под контроля, это дело полиции. Это уже не о выражении своего мнения", – цитирует Сульшера AFP.
Напомним, фаны МЮ пробрались на Олд Траффорд перед матчем против Ливерпуля, через что игру перенесли. Болельщики протестуют против владельцев клуба – американской семьи Глейзеров.
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