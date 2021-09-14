"У нас точно было достаточно разочарований в прошлом. Но эта команда выросла и в течение нескольких последних сезонов повзрослела.

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Благодаря таким игрокам, как Давид Де Хеа или Харри Магуайр, которые уже несколько лет с нами, вы получаете командный костяк с опытом и качеством. Мы стали еще сильнее с приходом Рафаэля Варана и Криштиану Роналду. Наша задача теперь – добиться результатов и доказать себе, что можем завоевать трофеи. Быть частью триумфального МЮ – самое волшебное чувство на планете.

Игроки сейчас в хорошей форме. С подписанными исполнителями ротация становится гораздо проще, и я определенно сказал об этом своим подопечным – я действительно доверяю всем членам команды", – цитирует норвежца Sky Sports.

К слову, матч Янг Бойз – Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 19:45.

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