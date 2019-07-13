Сульшер объяснил, почему Лукаку пропустил первый матч Манчестер Юнайтед на сборах – бельгийца сватают в Интер

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер надеется, что Ромелу Лукаку вскоре вернется в состав команды.
"Он тренировался с командой вчера, но было бы рискованно заставить его играть в этом матче. Я ожидаю, что он выздоровеет к игре в среду, он должен быть в порядке.
Лукаку сообщил Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб – бельгиец определился с приоритетным вариантом
Есть много спекуляций относительно будущего Лукаку. Будет ли он все еще в Юнайтед в следующем сезоне? Посмотрим, когда начнется сезон, мы не получили предложений, которые могли бы рассмотреть", – цитирует Сульшера Goal.com.
К слову, Манчестер Юнайтед начал предсезонную подготовку с победы над Перт Глори. Следующий поединок манкунианцы проведет 17 июля против своих земляков из Лидса.
Сульшер і особлива якість Манчестер Юнайтед – новачки та бунтівники їдуть у турне без екс-зірки Шахтаря