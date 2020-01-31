Сульшер объяснил, как переход Фернандеша поможет Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал переход хавбека Бруну Фернандеша.

"Мы следили за Бруну в течение многих месяцев. Все в клубе были поражены его качествами и тем, что он привнесет в команду.

Манчестер Юнайтед объявил о переходе Бруну Фернандеша – известны подробности контракта

Самое главное – он потрясающий человек с отличным характером, его лидерские качества очевидны для всех. Статистика голов и ассистов Бруну говорит сама за себя.

Он станет фантастическим дополнением к нашей команде и поможет нам во второй части сезона. Зимний перерыв наступает вовремя, чтобы мы интегрировали Бруну в состав и познакомили его с партнерами по команде", – сказал Сульшер в комментарии пресс-службе Манчестер Юнайтед.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі