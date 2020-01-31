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Сульшер объяснил, как переход Фернандеша поможет Манчестер Юнайтед

08:00 29 Читати українською
Сульшер объяснил, как переход Фернандеша поможет Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш / Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал переход хавбека Бруну Фернандеша.

"Мы следили за Бруну в течение многих месяцев. Все в клубе были поражены его качествами и тем, что он привнесет в команду.

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Самое главное – он потрясающий человек с отличным характером, его лидерские качества очевидны для всех. Статистика голов и ассистов Бруну говорит сама за себя.

Он станет фантастическим дополнением к нашей команде и поможет нам во второй части сезона. Зимний перерыв наступает вовремя, чтобы мы интегрировали Бруну в состав и познакомили его с партнерами по команде", – сказал Сульшер в комментарии пресс-службе Манчестер Юнайтед.

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