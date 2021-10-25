"На следующей неделе у нас Тоттенхэм в гостях, потом Аталанта в Лиге чемпионов. На своем поле будем принимать Манчестер Сити, мы ждем этого матча. Мы должны разобраться в настроении и убедиться, что переходим к следующей тренировке и следующей игре с правильным подходом.

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В Манчестер Юнайтед были тяжелые времена и раньше, но клуб всегда возвращался к норме и преодолевал эти вызовы. В прошлом сезоне мы были вторыми, а в этом сезоне начали плохо. Вы должны пройти через это, а потом начать строить игру, достигать результатов, начать с чистого листа и посмотреть, к чему это приведет нас в конце сезона", – цитирует Сульшера официальный сайт МЮ.

Добавим, что сейчас "красные дьяволы" идут седьмыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера (Челси) на 8 очков.

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