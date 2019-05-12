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Сульшер не допустит к летнему турне игроков Манчестер Юнайтед, которые потеряли физическую форму

12 мая 11:16 142 Читати українською
Сульшер не допустит к летнему турне игроков Манчестер Юнайтед, которые потеряли физическую форму
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер ожидает, что футболисты приведут себя в хорошую физическую форму до начала летнего турне команды.

"У игроков есть программы на лето. Мы ожидаем, что они будут готовы к 1 июля. Мы не намерены использовать первые 10 дней для того, чтобы подготовить их работе. Они должны быть готовы уже к началу сборов.

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У нас будет самый длительный перерыв среди всех претендентов. Нужно воспользоваться этим преимуществом. Я никому не угрожаю, но тот, кто не будет готов 1 июля, скорее всего, не поедет с нами в турне", – приводит слова Сульшера Goal.com.

Напомним, сегодня Манчестер Юнайтед проведет матч 38-го тура английской Премьер-лиги против Кардиффа. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд, начало в 17:00.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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