Сульшер: Не боюсь за свое место в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о договоренности с руководством клуба и отметил, что не волнуется за свое будущее.

"Не видел, чтобы мои игроки поднимали капюшоны, прятались и пытались не попадаться на глаза болельщикам. Вижу футболистов, которые хотят, чтобы наше общее дело имело успех. Мы проводим совещания за закрытыми дверями и не собираемся выносить это на всеобщее обозрение.

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Манчестер Юнайтед должен с умом тратить деньги, и это ключевой момент. Мы потратили кучу денег за последние пять или шесть сезонов. Сейчас нужно быть уверенными, что средства потрачены грамотно. Мы договаривались о многих вещах, когда я подписывал контракт с Манчестер Юнайтед. Не боюсь за место в этом плане, просто продолжаю работать. Конечно, всем нужны результаты, но мы не станем тратить деньги на кого-то, кто не подходит клубу.

Это способность иногда смотреть на себя в зеркало, а не просто обвинять других. Кто-то считает, что все вокруг неправы. Кто-то – что они лучше других. Я верю в структуру Манчестер Юнайтед, заложенную еще в то время, когда я был игроком", – цитирует Сульшера издание Daily Mail.

Напомним, накануне появились слухи, что руководство "красных дьяволов", планирует уволить 46-летнего специалиста, если ему не удастся улучшить результаты команды в текущем сезоне. Главным претендентом на пост коуча манкунианцев называют Гарета Саутгейта.

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