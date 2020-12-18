"Хороший, плохой, злой (название культового вестерна 60-ых – прим. Футбол 24). Возможно, в другом порядке. Он всегда учится. Думаю, Дин с нетерпением ждал возвращения сюда (Хендерсон провел 2 года за Шеффилд Юнайтед в аренде) и показал свой характер после такого неудачного начала.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы могли выиграть и спокойнее, но при счете 3:1 начали действовать небрежно. Углового, который привел ко второму мячу, не было, но надо бороться, если его уже назначили. Они навалились кучей, и нам было тяжело", – цитирует Сульшера Goal.

Победа позволила Манчестер Юнайтед вырваться на шестое место, но у "красных дьяволов" есть матч в запасе и возможность стать вторыми.

Манчестер Юнайтед одержал историческую выездную победу над Шеффилдом