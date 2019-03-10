Сульшер назвал основную причину поражения Манчестер Юнайтед в матче с Арсеналом

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от поединка 30-го тура АПЛ против Арсенала (0:2).

"Мы начали игру медленно. Скорее всего, это следствие матча Лиги чемпионов против ПСЖ в среду. Мы создавали моменты, но игра стала совсем другой, когда соперник забил первый гол.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы создали гораздо больше моментов сегодня, чем когда мы победили Арсенал в Кубке Англии. Иногда такое случается. Дважды попали в перекладину, было еще пять очень хороших моментов.

Рефери будет расстроен, если посмотрит повтор, потому что в том эпизоде ​​не надо было назначать пенальти.

Нам нужно было играть до конца. Впереди у нас матч против Вулверхэмптона в Кубке, это будет важная игра", – цитирует Сульшера ВВС.

После 30-туров чемпионата Англии МЮ занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 58 очков.

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