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Сульшер назвал игрока, на которого должны равняться все в Манчестер Юнайтед – неожиданный выбор

14:23 123 Читати українською
Сульшер назвал игрока, на которого должны равняться все в Манчестер Юнайтед – неожиданный выбор
Уле Гуннар Сульшер / Твиттер МЮ

Главный тренер "красных дьяволов" поделился мнением относительно лучшего подопечного на старте сезона.

58’ Янник Вестергор
73’ Кевин Дансо
 
Дениэл Джеймс 10’
10’ Дениэл Джеймс
58’ Янник Вестергор
73’ Кевин Дансо

"С первого же дня Дэниел Джеймс начал влиять на нашу игру. Думаю, он – пример для каждого в команде.

Великолепный гол Джеймса в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Он наш лучший бомбардир, и это следствие его личностных качеств, его привычек. Он скромный, усердно работает и знает, что может стать еще лучше. Дэниел понимает, что мог бы забить Саутгемптону еще несколько голов. Мы еще поработаем над его навыками, и из него вырастет первоклассный игрок", – цитирует Сульшера Goal.

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Напомним, валлийский новичок МЮ отметился тремя голами в четырех турах текущего сезона АПЛ.

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Англия Саутгемптон - Манчестер Юнайтед Дениэл Джеймс Дениэл Джеймс Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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