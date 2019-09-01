Сульшер назвал игрока, на которого должны равняться все в Манчестер Юнайтед – неожиданный выбор

Главный тренер "красных дьяволов" поделился мнением относительно лучшего подопечного на старте сезона.

"С первого же дня Дэниел Джеймс начал влиять на нашу игру. Думаю, он – пример для каждого в команде.

Великолепный гол Джеймса в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Он наш лучший бомбардир, и это следствие его личностных качеств, его привычек. Он скромный, усердно работает и знает, что может стать еще лучше. Дэниел понимает, что мог бы забить Саутгемптону еще несколько голов. Мы еще поработаем над его навыками, и из него вырастет первоклассный игрок", – цитирует Сульшера Goal.

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Напомним, валлийский новичок МЮ отметился тремя голами в четырех турах текущего сезона АПЛ.