"Я рад, что фанаты выразили свое мнение, и мы прислушались к ним. Футбольная пирамида объединилась. Я сам болельщик. Мне не нравится концепция.

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Мы были первопроходцами, у нас были "Малыши Басби". Мы хотим участвовать в европейских турнирах. Но нельзя давать право участия из-за имени, нужно его заслужить. Нужен страх неудачи, в Суперлиге его нет. Это была плохая идея", – приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что 9 клубов официально объявили о своем уходе из Суперлиги. Ювентус признал необходимость приостановить проект, а Барселона и Реал пока не делали категорических заявлений.

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