Сульшер нашел виновников ужасного пенальти Бруну – тренер МЮ считает гол Астон Виллы "нечистым"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер резко высказался после поражения от Астон Виллы (0:1) в 6 туре АПЛ.
"Очевидно, я разочарован, потому что гол соперника был забит из офсайда. Давиду Де Хеа явно мешали в момент удара. Жаль, что это очередное решение против вас. Также следует обратить внимание, как игроки Астон Виллы обступили Бруно перед выполнением пенальти – все это мне не нравится. Бруно обычно очень хорошо бьет с "точки", но на этот раз ошибся.
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Впрочем, он силен морально и снова выйдет вперед в случае необходимости. Решение по пенальтисту принимается до игры. Конечно, есть беспокойство, когда проигрываешь много матчей в течение нескольких недель", – цитирует Сульшера ВВС.
Напомним, это было первое поражение Манчестер Юнайтед в текущем розыгрыше АПЛ. Команда потеряла возможность выйти в лидеры, оставшись на четвертом месте.
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