"Очевидно, я разочарован, потому что гол соперника был забит из офсайда. Давиду Де Хеа явно мешали в момент удара. Жаль, что это очередное решение против вас. Также следует обратить внимание, как игроки Астон Виллы обступили Бруно перед выполнением пенальти – все это мне не нравится. Бруно обычно очень хорошо бьет с "точки", но на этот раз ошибся.

Фиаско Фернандеша на последних секундах в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 0:1

Впрочем, он силен морально и снова выйдет вперед в случае необходимости. Решение по пенальтисту принимается до игры. Конечно, есть беспокойство, когда проигрываешь много матчей в течение нескольких недель", – цитирует Сульшера ВВС.

Напомним, это было первое поражение Манчестер Юнайтед в текущем розыгрыше АПЛ. Команда потеряла возможность выйти в лидеры, оставшись на четвертом месте.

Манчестер Юнайтед драматично уступил Астон Вилле – Фернандеш не забил решающий пенальти в компенсированное время