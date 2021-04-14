"Мы изучали этот вопрос. Вряд ли это главная проблема, но некоторые игроки пожаловались, что не могут видеть партнеров периферийным зрением.

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Ты смотришь через плечо, а красная форма сливается с красным фоном трибун. В матче с Брайтоном (2:1) вы уже могли видеть изменения – теперь баннеры вокруг поля не красные", – цитирует Сульшера ВВС.

Добавим, что в текущем сезоне Манчестер Юнайтед провел 24 матча на Олд Траффорд, но выиграл только 13.

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