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Сульшер надеется, что Манчестер Юнайтед пойдет путем Ливерпуля

15:22 34 Читати українською
Сульшер надеется, что Манчестер Юнайтед пойдет путем Ливерпуля
Уле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп / Фото Planet Football

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился планами дальнейшего развития команды.

"У нас есть свой способ, как нужно действовать. Конечно, можно увидеть, насколько хороши сейчас другие команды. Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды, и у них сейчас хорошо идут дела. Я много раз говорил, что развитие команды не происходит быстро, и это не исправить за один раз.

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За одно трансферное окно не получится приобрести 8-10 футболистов. У нас было одно достойное трансферное окно летом, январское окно непростое. Но сейчас мы пытаемся что-то сделать.

Я собираюсь придерживаться того, что мне доверили делать в клубе, и надеюсь, что получится достаточно хорошо и руководство сможет увидеть, что мы движемся в правильном направлении", – цитирует Сульшера Sky Sports.

После 24-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке, отставая от Ливерпуля на 33 очка.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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