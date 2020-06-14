Сульшер на примере мебели объяснил, почему Санчес не нужен Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился мыслями о перспективах Алексиса Санчеса в составе манкунианцев.

"Конечно, в нашей среде есть место для хороших игроков и хороших людей. Посмотрим, что будет после этого сезона. Нам нравится нынешний состав. Мы думаем, что мы на правильном пути. Но от каждого игрока зависит, сможет ли он закрепиться в составе. Для этого нужно хорошо играть, несмотря на все разговоры.

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Санчес? Иногда, когда вы обставляете комнату, и у вас есть отличный стул или диван, но он не подходит под общий интерьер. Сейчас мы сосредоточены на концовке сезона", – поделился Сульшер в комментарии Daily Star.

К слову, Санчес выступает за Интер на правах аренды, проведя 16 матчей в составе "нерадзурри" и отметившись голом и 3 ассистами.

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