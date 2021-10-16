"Все четыре гола, которые мы пропустили, были очень легкие. Мы не заслужили продолжение беспроигрышной серии. Мы выступили не лучшим образом. Мейсон Гринвуд забил очень хороший гол, второй мяч был близок, но потом мы небрежно сыграли и пропустили.

Лестер – Манчестер Юнайтед – 4:2 – видео голов и обзор матча

Лестер создавал больше моментов. Два гола были пропущены со стандартов, это огорчает, как и то, что мы пропустили спустя несколько секунд после того, как сравняли счет. Такого происходить не должно. В последнее время мы находимся не в лучшей форме и теряем очень много очков. Нужно что-то менять. Но что именно? Это вопрос, на который мы должны будем найти ответ.

В моей команде много хороших футболистов, но все игры разные. Я не собираюсь просить прощения за тот состав, который выставил на матч, потому что он состоял из топ-футболистов. Но этого оказалось недостаточно", – цитирует Сульшера BBC Sport.

Челси удержал победу над Брентфордом и возглавил АПЛ, Лестер разбил МЮ в матче с 6 голами, Ливерпуль уничтожил Уотфорд