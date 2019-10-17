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Сульшер: Манчестер Юнайтед скоро вернется на вершину

21:04 22 Читати українською
Сульшер: Манчестер Юнайтед скоро вернется на вершину
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал об амбициях "красных дьяволов".

"Всегда сложно обращаться к болельщикам, но у нас есть амбиции. Амбиции Манчестер Юнайтед – побеждать. Ты должен завоевывать трофеи, играя в правильный футбол.

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Но вопрос заключается еще и в том, чтобы давать шанс нашим молодым футболистам, это в нашей ДНК. Замечательный пример – "Класс-92". Сейчас у нас есть несколько замечательных молодых футболистов. Мы подбираем их на будущее.

Конечно, прямо сейчас у нас трудные времена, но я уверен, что в будущем это принесет пользу. Клуб придет в себя. Последние шесть недель вышли сложными с точки зрения результатов. Однако матч с Челси показал, насколько мы хороши. Мы обязательно вернемся", – поделился Сульшер в интервью SkySports.

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