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Сульшер: Магуайр – один из лучших центрбеков современности

17:03 36 Читати українською
Сульшер: Магуайр – один из лучших центрбеков современности
Уле Гуннар Сульшер и Харри Магуайр / Man Utd

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дал базовую характеристику самому дорогому защитнику мира.

"Харри – один из лучших центрбеков современности. Он прекрасно читает игру и выделяется своим спокойствием и прекрасными действиями под давлением.

Магуайр – игрок Манчестер Юнайтед с рекордным трансфером

Он хладнокровен в работе с мячом, хорошо работает на втором этаже в обоих штрафных площадках. Магуайр легко впишется в команду как на поле, так и вне его.

Приветствую Харри в Манчестер Юнайтед. С нетерпением жду, когда начну с ним подготовку к сезону", – цитирует Уле Гуннара Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

26-летний игрок сборной Англии сегодня подписал контракт с "дьяволами" на шесть лет. Харри обошелся Юнайтед в 80 миллионов фунтов – это рекордный трансфер защитника в истории футбола.

Ожидается, что Магуайр сможет дебютировать за Юнайтед уже 11 августа в первом туре АПЛ против Челси.

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