"Сложно подобрать слова, разве что могу сказать, что это худший день за время моей работы главным тренером Манчестер Юнайтед. Мы были недостаточно хороши индивидуально и коллективно, нельзя позволять Ливерпулю создавать такие моменты. К сожалению, именно это мы и делали. Игра команды в целом была недостаточно хорошей. У нас появлялись свободные зоны, а они хладнокровно использовали моменты. Третий гол решил судьбу матча.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:5 – видео голов и обзор матча

Это моя ответственность. Тренерский штаб замечательный, но наш подход к игре определяю я. Мы не воспользовались своими моментами, оставляли много свободных зон. Мы играли дома против Ливерпуля, и в последние годы использовали одинаковый подход – высокий прессинг. Но сегодня они свои моменты использовали. Однако мы, Манчестер Юнайтед, должны всегда пытаться диктовать ход матча.

В прошлом сезоне мы проиграли Тоттенхэму 1:6, но это поражение хуже, гораздо хуже. Особенно для меня, фаната Манчестер Юнайтед. Мы должны как можно быстрее оправиться от него. Я проделал большой путь, мы все прошли большой путь. Мы слишком близки для того, чтобы сейчас сдаваться. Нам будет трудно, игроки будут расстроены, но у нас много людей с сильным характером. Мы знаем, что сейчас на дне, невозможно чувствовать себя хуже, чем мы сейчас. Давайте посмотрим, какие выводы мы сделаем ", – приводит слова Сульшера BBC.

Отметим, что Ливерпуль поиздевался над Манчестер Юнайтед на выезде (5:0). Салах оформил хет-трик в ворота "красных дьяволов", еще по голу в свой актив записали Наби Кейта и Диогу Жота.

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