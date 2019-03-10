Сульшер: Я всегда тайно мечтал об этой работе

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер признался, что больше способен быть тренером, чем игроком.

"Думаю, я всю свою жизнь готовил себя к этой работе. Даже когда я был ребенком и играл в компьютерные игры, у меня с друзьями было досье на все команды. Это были хорошие времена – я мог покупать Зико, Марадону и Марко Ван Бастена.

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Думаю, я всегда тайно мечтал об этой работе, которую выполняю сейчас. Наверное, я даже верил, что больше гожусь быть тренером, чем игроком. Будучи игроком, мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня", – цитирует Сульшера The Telegraph.

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Напомним, Сульшер выступал за Манчестер Юнайтед с 1996 по 2007 год. С декабря прошлого года норвежец временно исполняет обязанности главного тренера "красных дьяволов".