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Сульшер: Я всегда тайно мечтал об этой работе

10:19 67 Читати українською
Сульшер: Я всегда тайно мечтал об этой работе
Уле Гуннар Сульшер / Официальный сайт АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер признался, что больше способен быть тренером, чем игроком.

"Думаю, я всю свою жизнь готовил себя к этой работе. Даже когда я был ребенком и играл в компьютерные игры, у меня с друзьями было досье на все команды. Это были хорошие времена – я мог покупать Зико, Марадону и Марко Ван Бастена.

Манчестер Юнайтед на следующей неделе начнет переговоры с Сульшером по контракту

Думаю, я всегда тайно мечтал об этой работе, которую выполняю сейчас. Наверное, я даже верил, что больше гожусь быть тренером, чем игроком. Будучи игроком, мне потребовалось несколько лет, чтобы достичь желаемого уровня", – цитирует Сульшера The Telegraph.

Игроки Манчестер Юнайтед уверены, что Сульшер станет главным тренером команды

Напомним, Сульшер выступал за Манчестер Юнайтед с 1996 по 2007 год. С декабря прошлого года норвежец временно исполняет обязанности главного тренера "красных дьяволов".

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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