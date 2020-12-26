"Разочарован, что сегодня мы не победили. Мы имели отличные шансы и могли добить опасного соперника. Гол Джейми Варди просто показывает его качество. Хороший гол и от Маркуса Рашфорда, я рад, что он забил. Он знает, что имел другие отличные шансы, которые упустил. Это также часть игры.

Конец невероятных серий в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2

Мы должны были забить дважды значительно раньше – вторым голом надо было ставить крест на Лестере. Вы всегда смотрите на пропущенные голы, где мы должны или могли действовать лучше. Одно очко – это не худший результат, но мы разочарованы тем, что не заберем победу против такого сложного соперника", – цитирует Сульшера ВВС.

Ничья оставила Манчестер Юнайтед и Лестер на своих местах в таблице АПЛ – третье и второе соответственно.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Лестером в матче за второе место АПЛ – "дьяволы" прервали рекордную победную серию